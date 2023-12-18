SON DAKİKA | Gümüşhane ve Erzincan’da peş peşe korkutan depremler

Son dakika haberi: AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, depremin derinliğini 15.86 KM olarak kaydetti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Kelkit (Gümüşhane)
Tarih:2023-12-18
Saat:23:23:13 TSİ
Enlem:39.92667 N
Boylam:39.32611 E
Derinlik:15.68 km
Detay:https://t.co/ph098qgdlp@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD, Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. AFAD, depremin derinliğini 7 KM olarak bildirdi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 18, 2023
Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Merkez (Erzincan)
Tarih:2023-12-18
Saat:23:28:20 TSİ
Enlem:39.90778 N
Boylam:39.26333 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/gCBhAXshQe@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi