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Giriş Tarihi: 18.12.2023 23:31 Son Güncelleme: 18.12.2023 23:39

SON DAKİKA | Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe korkutan depremler

Son dakika: Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından, Erzincan'da da 3.7 büyüklüğünde farklı bir deprem meydana geldi.

SON DAKİKA | Gümüşhane ve Erzincan’da peş peşe korkutan depremler

Son dakika haberi: AFAD, Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD, depremin derinliğini 15.86 KM olarak kaydetti.

AFAD, Erzincan'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını açıkladı. AFAD, depremin derinliğini 7 KM olarak bildirdi.

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SON DAKİKA | Gümüşhane ve Erzincan'da peş peşe korkutan depremler
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