SON DAKİKA: Güzellik uzmanına ’Sahte yüzbaşı’ şoku! Dini nikahlı eşi dolandırıcı çıktı

'DOLANDIRICI OLDUĞUNU SEZMEYE BAŞLADIM'

Her şeyin çok hızlı geliştiğini, dini nikahtan sonra kendi evinde birlikte yaşamaya başladıklarını belirten Çiğdem Savran, "Dini nikah yaptık, 3 ay boyunca beraber yaşadık. Hal hareketlerinden, yaptığı işlerden dolayı dolandırıcı olduğunu sezmeye başladım. Kendisine 'Bilmediğim bir şey mi var, yalan mı söylüyorsun bana?' diye sordum. Kendisi 'Hayır' dedi ve askeri personel olduğunu söyledi. Kuzenimi 14 bin lira, beni 13 bin lira dolandırdı. İnsanlardan benim hesaplarımı kullanarak paralarını alıp, insanları engelleyip hiçbir şekilde irtibat kurmuyordu. Ben kendisinden şüphelenince ayrıldık, kendisine evimden gitmesini söyledim. Evimden gittikten sonra beni tehdit etmeye başladı. 'Seni öldüreceğim, fare deliğine de girsen seni bulacağım. Sen benim hayatımı bitirdin, ben de senin hayatını bitireceğim' diyerek tehdit etti. Önce savcılığa oradan da emniyete gidip şikayetçi oldum. Zaten kendisinin dolandırıcılık ve farklı suçlardan 18 kaydı varmış" diye konuştu.