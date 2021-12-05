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Giriş Tarihi: 5.12.2021 15:01 Son Güncelleme: 5.12.2021 15:02

Son dakika haberi! Koronavirüs mevsimsel hastalığa mı dönüşüyor? Omicron varyantı sonrası işaret edildi

AA
Son dakika haberi! Koronavirüs mevsimsel hastalığa mı dönüşüyor? Omicron varyantı sonrası işaret edildi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den Covid-19 ve Omicron varyantı ile ilgili son dakika açıklamaları geldi. Alper Şener, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. Şener, koronavirüsün 'mevsimsel bir hastalığa' dönüşme işareti olabileceğini ifade etti.

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener yaptığı açıklamada, Omicron varyantının kıtalararası dolaşıma geçtiğini ve yakın zamanda Türkiye'de de görülmesinin beklendiğini belirtti. Omicron'un çok hızlı bulaşan bir varyant olduğunu aktaran Şener, buna karşın hastanelere yatış oranlarında artışa neden olmadığını ve verilere göre klinik tabloların hafif seyrettiğini kaydetti.

Şener, Omicron'un girdiği ülkelerde günlük vaka sayılarının anormal artacağına işaret ederek, "Mart 2022'ye kadar tüm Avrupa'da dolaşan varyantların yarısından çoğunun Omicron olacağı hesaplanıyor. Çünkü önümüzde Güney Afrika örneği var. Çok kısa sürede, 2 haftada dolaşan varyantların yüzde 75'i Omicron oldu ve daha da önemlisi test pozitiftik oranı yüzde 4'ten yüzde 24'e çıktı. Bu baş döndürücü bir hız." ifadelerini kullandı.

"MEVSİMSEL BİR HASTALIĞA DÖNÜŞEBİLİR"

Bu varyantın nasıl geliştiğine dair çeşitli teoriler bulunduğunu anlatan Şener, şu bilgileri paylaştı:

"ABD, Kanada ve Hindistan'dan bilim insanlarının ortak çalışmasında Omicron'da daha önceki varyantlarda olmayan ve mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile çok benzer bir genom dizisine sahip olduğu gösterildi."

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"Bu aslında Omicron varyantı, Kovid-19'un mevsimsel bir hastalığa dönüş işareti olabilir ama her şeye rağmen henüz sevinmek için çok erken, çünkü bu salgın döneminde çok sık bu bilimsel duygusal dalgalanmaları yaşadık. Her şeyden önce halen ülkemizde baskın varyant Delta ve mevcut aşılardan kaçamıyor ve her varyanta etkili, tek etkili mücadele metodu ise maske, mesafe ve hijyen…"

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Son dakika haberi! Koronavirüs mevsimsel hastalığa mı dönüşüyor? Omicron varyantı sonrası işaret edildi
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