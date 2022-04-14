Son dakika haberi | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bilim Kurulu en önemli toplantısını yapacak

"Endişe etmeyiniz, en kötü günlerimiz geride kald. Müsterih olun." diye konuşan Bakan Koca, şunları kaydetti;

Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapmış olacak. Özellikle maske başta olmak üzere önemli alınacak kararlar olacak. Okullarda maske kunlanımı dahil olmak üzere gelecek hafta çok önemli olan Bilim Kurulu'nun toplantısında ele almış olacağız.

Maske uygulamasının yoğun uygulandığı yer okullarımız. Okullarımız başta olmak üzere maske uygulamasını da Bilim Kurulu haftaya bunu değerlendirmiş olacak.