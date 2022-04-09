Son dakika haberleri: Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Beyoğlu'nda yaşayan 26 yaşındaki S.A. evlilik dışı ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Bu durumu birlikte kaldığı anneannesi ve dedesine söyleyemedi. Büyüyen karnını doğuma kadar onlardan sakladı evin banyosunda tek başına doğum yaptı. Doğum yapınca dede ve anneanne iddiaya göre bebeği zorla alıp Sultangazi'de bir mahalle de yol kenarına bıraktı. Bir süre sonra sokaktan geçen vatandaşlar bebeği donmak üzereyken fark edip sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİSLER AZRA İSMİNİ VERDİ

Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hemen hastaneye kaldırılan bebeğe polis ekipler Azra ismini verdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği sokağa bırakan kişiyi bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SOKAĞA BIRAKIP GİTTİLER

Yapılan çalışmalarda bebeği E.A. (53) ve Y.A.(52)'nın getirip sokağa bıraktığı tespit edildi. Karı koca çift gözaltına alındı. Yapılan araştırmada çiftin torunları S.A.'ya ait olduğu öğrenilen bebeğin evlilik dışı ilişkiden meydana geldiği bu yüzden sokağa bıraktıkları belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra bebek ve annesi koruma altına alındı.