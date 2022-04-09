Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberleri: Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu
Giriş Tarihi: 9.4.2022 08:26 Son Güncelleme: 9.4.2022 08:31

Son dakika haberleri: Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Son dakika haberleri: Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Son dakika haberleri: Türkiye günlerce Nisa bebeği konuşurken bir bebek hikayesi daha ortaya çıktı. Nisa bebek gibi sokağa bırakılan Azra bebek ve annesi koruma altına alındı. İstanbul Beyoğlu’nda anneanne ve dedesi ile birlikte yaşayan 26 yaşındaki S.A. evlilik dışı ilişki yaşadığı bir kişiden hamile kaldı. İddiaya göre anneanne ve dede doğumdan sonra bebeği zorla alıp sokağa bıraktı. Bebeği gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan bebeğin durumu iyi, onu sokağa atan anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Beyoğlu'nda yaşayan 26 yaşındaki S.A. evlilik dışı ilişki yaşadığı kişiden hamile kaldı. Bu durumu birlikte kaldığı anneannesi ve dedesine söyleyemedi. Büyüyen karnını doğuma kadar onlardan sakladı evin banyosunda tek başına doğum yaptı. Doğum yapınca dede ve anneanne iddiaya göre bebeği zorla alıp Sultangazi'de bir mahalle de yol kenarına bıraktı. Bir süre sonra sokaktan geçen vatandaşlar bebeği donmak üzereyken fark edip sağlık ekiplerine haber verdi.

POLİSLER AZRA İSMİNİ VERDİ

Kısa sürede olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından hemen hastaneye kaldırılan bebeğe polis ekipler Azra ismini verdi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri bebeği sokağa bırakan kişiyi bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

SOKAĞA BIRAKIP GİTTİLER

Yapılan çalışmalarda bebeği E.A. (53) ve Y.A.(52)'nın getirip sokağa bıraktığı tespit edildi. Karı koca çift gözaltına alındı. Yapılan araştırmada çiftin torunları S.A.'ya ait olduğu öğrenilen bebeğin evlilik dışı ilişkiden meydana geldiği bu yüzden sokağa bıraktıkları belirlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen anneanne ve dede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Azra bebek ve annesi koruma altına alındı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Nisa Bebeğin sağlık durumunda sevindiren haber! Bakan Koca duyurdu..
SABAH yazdı Mansur Yavaş yanlıştan döndü! Ankara'da otobüs zaferi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimat vermişti! Yunus bebek tedavisi için Hollanda'dan Türkiye'ye getirildi
Kahreden gerçek! Şarkıcı Koray Candemir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı!
SON DAKİKA: İstifa etmişti! Evli ve 3 çocuk babası Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek çapkınlıkta fena yakalandı!
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi vurgusu
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!
AB liderlerinden Ukrayna'ya 'sizin kavganız bizim kavgamız' mesajı! AB'ye doğru ilk olumlu adım...
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri: Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA