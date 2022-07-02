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Giriş Tarihi: 2.7.2022 10:07 Son Güncelleme: 2.7.2022 10:27

SON DAKİKA: Haliç'te metrobüs cayır cayır yandı! Korku dolu anlar...

SON DAKİKA: Haliç’te metrobüs cayır cayır yandı! Korku dolu anlar...

Son dakika haberi: İstanbul'da sabah saatlerinde bir metrobüs yangını meydana geldi. Haliç Köprüsü üzerinde Şişli yönüne hareket eden metrobüs bir anda alevlere teslim oldu. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, araca hemen müdahale edildi. Yangın, bir facia yaşanmadan kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'da bu sabah da bir metrobüs sorunu yaşandı. Son günlerde sık sık arızalanması ve kazalara karışması ile gündeme gelen metrobüsler, bugün ise yanması nedeniyle gündeme geldi.

Sabah saatlerinde Şişli istikametine hareket eden metrobüs, Haliç Köprüsü üzerinde bir anda alev aldı. Yolcular, canlarını kendilerini dışarı atarak kurtarırken, metrobüse müdahale edildi.

Yangın kısa sürede söndürülürken, can kaybı ya da yaralanma olmaması teselli oldu.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde yangın paniği! Seyir halindeki metrobüs alev aldı | Video

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SON DAKİKA: Haliç'te metrobüs cayır cayır yandı! Korku dolu anlar...
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