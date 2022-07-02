SON DAKİKA: Haliç’te metrobüs cayır cayır yandı! Korku dolu anlar...

İstanbul'da bu sabah da bir metrobüs sorunu yaşandı. Son günlerde sık sık arızalanması ve kazalara karışması ile gündeme gelen metrobüsler, bugün ise yanması nedeniyle gündeme geldi.
Sabah saatlerinde Şişli istikametine hareket eden metrobüs, Haliç Köprüsü üzerinde bir anda alev aldı. Yolcular, canlarını kendilerini dışarı atarak kurtarırken, metrobüse müdahale edildi.
Yangın kısa sürede söndürülürken, can kaybı ya da yaralanma olmaması teselli oldu.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.
Son Dakika: Haliç Köprüsü'nde yangın paniği! Seyir halindeki metrobüs alev aldı | Video