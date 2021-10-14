Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den 6 kent için sarı ve turuncu kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak bekleniyor

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Sarı kodlu uyarı: Tekirdağ, Edirne, Çanakkale, Balıkesir.

Turuncu kodlu uyarı: Aydın, İzmir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Trakya kesimi ile Çanakkale çevrelerinin, yarın (Cuma) bölgenin batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 16°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğleden sonra Avrupa Yakası hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 14°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı