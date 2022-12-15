SON DAKİKA | Hemşire alkol dolumu yaparken yaralanmıştı! Şok iddia: Yakayım mı seni



'YAKAYIM MI SENİ, DİYE BİR ŞEY SÖYLEMEDİM'

Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; tutuksuz sanık Önder Erarslan, Gizem Elif Türk, Yılmaz Yapıcı ile taraf avukatları katıldı. Savunma yapan Erarslan, "Yangın çıktığı sırada Gizem hemşireye yardım ettim. Alevleri ellerim ile söndürmeye çalıştım. O sırada diğer kişiler gelip, onu acile götürdü. Orada Yılmaz beyi gördüm. Yangın esnasında üstüme yangın tüpü sıkılmıştı. Odada yüzük ve telefonumu düşürmüşüm. Kolluk kuvvetleri olay sonrası yanıma gelip, benden çakmağımı istedi. Ben de teslim ettim. Pişmanım; benim de ailem, çocuklarım var. Olaydan önce 'Alkol saf mı, sulu mu?' diye sormuştum. Bundan kastım alkolün sulandırılıp, sulandırılmadığını öğrenmekti. Müştekilere 'Yakayım mı seni' diye bir şey söylemedim" dedi.