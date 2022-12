SON DAKİKA | Her yıl 3 milyon kişi bu nedenle hayatını kaybediyor! Prof. Dr. Cevdet Erdöl’den çarpıcı açıklama

SBÜ Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde düzenlenen konferansta alkol hakkında konuşan Erdöl, şunları söyledi:

"Alkol içene zulüm, satana zulüm, topluma zulüm, yarınlarımıza zulüm bir bağımlılık türüdür. Kollarına aldığına ölüm ve huzursuzluktan başka bir şey de sunmaz! Bilimsel çalışmalarda her suç ve pişmanlığın altından alkol ve yandaşları çıkmaktadır neredeyse.

WHO, CDC ve BJS'den alınan son verilere göre: Alkol kullanımı 200'den fazla hastalık ve yaralanma konusunda nedensel bir faktördür. Dünya çapında her yıl 3 milyon ölüm alkol kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu, tüm ölümlerin yüzde 5,3'ünü temsil etmektedir. Sağlık sonuçlarının ötesinde, alkol kullanımı bireylere ve genel olarak topluma önemli sosyal ve ekonomik kayıplar getirir. Alkol tüketimi nispeten erken yaşlarda ölüme ve sakatlığa neden olur. 20-39 yaş arası kişilerde, toplam ölümlerin yaklaşık %13,5'i alkolden kaynaklanmaktadır. Alkol kullanımı ile bir dizi zihinsel ve davranışsal bozukluk, diğer bulaşıcı olmayan durumlar ve yaralanmalar arasında nedensel bir ilişki vardır. Alkol kullanımı, gençlerde şiddet, çocuklara kötü muamele ve istismar, eşlerin birbirine karşı şiddeti, yaşlı istismarı ve cinsel saldırı ve cinsel şiddet olasılığını artırır. Şiddet içeren bir suç işlendiği sırada etki altında bulunanların 1/3'ünün alkol etkisi altında olduğu gösterilmiştir. Cinayet suçlarının yarısından fazlası alkolün etkisi altındayken işlenmektedir.