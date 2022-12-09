SON DAKİKA | Her yıl 3 milyon kişi bu nedenle hayatını kaybediyor! Prof. Dr. Cevdet Erdöl’den çarpıcı açıklama



Kişilerarası şiddet vakalarının (diğer bir deyişle, yakın partner şiddeti veya aile içi şiddet) tahminen 2/3'ünün alkole atfedildiği gözlemlenmiştir.

Nasıl ki "Pandora'nın kutusu" açıldığında içinden her şey çıkabilirse, aynı şekilde "alkol kutusu" açıldığında da içinden bin türlü kötülüğün çıkacağını asla unutmayalım.

Şu hususa özellikle dikkat çekmek isterim: Ülkemizde 2013 yılında alkol reklamları yasaklanmıştır. Alkol üreticisi firmalar maalesef tabelalarını kaldırmış olsalar veya alkol reklamlarını yapmasalar da büfe ve diğer işyerlerinin önlerine alkol ismi yazan kasalar, güneşlikler ve gazetelikler gibi malzemeler koyarak fiilen reklama devam etmektedirler. Aynı şekilde uluslararası müsabakalarda da maalesef alkol reklamları yapılmakta ve bu reklamlar özellikle genç dimağlarımızı etkisi altına almaktadır. Yetkililerin bu konuyu dikkate almaları ilgili yasa gereğidir. Şurası açık ve net olarak bilinmelidir ki, her türlü bağımlılık yapıcı reklama karşı durmak ve engellemek, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini kazanmaları için onlara katkı vermektir. Pek çok yavrunun daha körpecik iken bedenlerinin kara toprağa verilmesini engellemektir. Bağımlılık yapıcı her türlü maddenin reklamı ve tanıtımı satıcıların cebini karla, satın alanların vücudunu zehirle doldurur. Ölen genç bedenlerin yanında hastalanan ve ömür boyu engelli kalanları da bu arada unutmamak gerekir."