Son dakika: İki terör örgütüne eş zamanlı Şafak operasyonu... 16 gözaltı var...

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; yılbaşı öncesinde terör saldırıları planlayan iki farklı terör örgütüne yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Bölücü terör örgütü PKK'ya ve terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen çifte operasyonda toplam 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Bölücü terör örgütü PKK adına faaliyetler yürüten ve İstanbul'un Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Kanarya Mahallesi'nde saklandığı saptanan bölücü terör örgütü PKK üyesi L.Y.'nin de aralarında olduğu 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



"YAMAÇLI" HÜCRESİ DE ÇÖKERTİLDİ

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı olan ve terör örgütü DEAŞ adına faaliyetlerde bulunan 7 kişi; İstanbul'un 6 ilçesindeki 8 ve Adana'da bulunan 3 ayrı adreste yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin; terör örgütü DEAŞ'ın sözde emiri olan tutuklu Mahmut Özden tarafından kurulan "Yamaçlı" hücresinin üyesi oldukları ifade edildi. Baskın düzenlenen adreslerde ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve suç unsurları incelemeye alındı. Çifte şafak operasyonu anları polis kameralarına yansıdı.