Son dakika! İntikam saldırısı hazırlığı yaparken yakalandılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; hakkında Kırmızı Bülten kararı bulunan Barış Boyun'un liderliğindeki suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.







Barış Boyun'un yakın adamlarının da aralarında olduğu altı kişinin 11 Eylül 2023 tarihinde Yunanistan Atina'daki silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından misilleme olarak İstanbul'da intikam saldırısı hazırlığı yapan Barış Boyun Suç Örgütü'nün 10 üyesi, İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.







Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; dört ruhsatsız tabanca, 85 mermi, altı gram uyuşturucu madde ve 430 bin lira nakit para ele geçirildi.