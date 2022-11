'SEVGİNİ BİZDEN HİÇ EKSİK ETMEDİN'

Hıncal Uluç'un vefatının ardından sanat dünyasından yakın arkadaşları, dostları da üzüntülerini dile getirdi.

Yılmaz Erdoğan: Dostluğunu, ağabeyliğini, olumlu olumsuz eleştirilerini ve sevgini bizden hiç eksik etmedin. Yolun açık olsun Hıncal Abi.

Ali Kocatepe: 52 yıllık dostumdu. Bende çok emeği olan abimdi. Sırdaşımdı, arkadaşımdı, hocamdı. Hıncal hocam artık yok.

Betül Demir: Sevdiğin her şarkıda seni, dostluğunu, hayatıma kattıklarını, uzun sohbetlerimizi, bahçende dost meclisimizi, paylaştığımız her anı sevgiyle anacağım. Huzurla uyu benim özgür ve özgün dostum.

Ece Gürsel: Daha 5 dakika önce provada kulağını çınlattım, 2 dakika sonra da telefon geldi. Her şey 10 dakika içinde... Kelimelerin bittiği yerdeyim. Ah be Hıncal, ah...

Pelin Akil: Bir büyük kayıp daha, ne çok severdik birbirimizi. Benim için çok güzel şeyler yazmıştı. Gözlerim doldu.

Yavuz Seçkin: Bugüne kadar verdiğin her türlü destek için sağol Hıncal Abi. Seni şen kahkahalarınla hatırlayacağım.

Ebru Destan: Hıncal Abim, mekânın cennet olsun. Bana hep abi, dost oldun, güzel insandın.

Uğur Uludağ: Tiyatroya, operaya, sinemaya, kitaplara, müziğe, resme, heykele verdiğin emekler için yürekten teşekkürler.