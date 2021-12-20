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Giriş Tarihi: 20.12.2021 08:39

Son dakika: İstanbul’da ilk iş gününde trafik yüzde 60’ı gördü

İHA
Son dakika: İstanbul’da ilk iş gününde trafik yüzde 60’ı gördü

Son dakika bilgisine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu, haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 60 olarak ölçümlendi.

Son dakika haberleri... İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüler Kadıköy D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması da beklenenler arasında. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 60 olarak ölçümlendi.

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Son dakika: İstanbul’da ilk iş gününde trafik yüzde 60’ı gördü
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