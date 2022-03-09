Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu! Yüzde 65'i geçti
Giriş Tarihi: 9.3.2022 17:11 Son Güncelleme: 9.3.2022 17:42

Son dakika: İstanbul'da kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu! Yüzde 65'i geçti

Son dakika: İstanbul’da kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu! Yüzde 65’i geçti

Son dakika bilgisine göre İstanbul'da kar trafikte kendini hissettirdi. Aralıklarla etkili olan kar yağışı trafik yoğunluğunu artırdı. İBB'nin trafik yoğunluğu haritasına göre yoğunluk yüzde 71'i geçti. İşte son dakika trafik durumu...

Son dakika haberleri.... İstanbul'da kar alarmına geçildi. Kar etkisini ilk olarak trafikte gösterdi. Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul'da dört gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı, bugün aralıklarla başladı.

ARALIKLI KAR YAĞIŞI

Arnavutköy'e bağlı Hadımköy İstanbul Caddesi, İstanbul Havalimanı yolu ile Silivri, Çatalca, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nun bazı kesimlerinde aralıklı yağış var.

VALİLİK UYARDI!

İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Bu durum akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun da artmasına neden oldu.

YÜZDE 65'İ GEÇTİ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 71'i geçti.

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Son dakika: İstanbul'da kar yağışı trafik yoğunluğuna neden oldu! Yüzde 65'i geçti
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