Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da Mayıs ayında 10 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 14.5.2022 22:19 Son Güncelleme: 14.5.2022 22:24

Son dakika: İstanbul'da Mayıs ayında 10 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika: İstanbul’da Mayıs ayında 10 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika bilgisine göre İstanbul'da, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girenlere yönelik yapılan uygulamada 1352 düzensiz göçmen yakalandı. 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bin 568 oldu.

Son dakika haberleri... Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı yöntemlerle Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu kişilerin yakalanmasına yönelik dün kent genelinde umuma açık yerlerde denetim yapıldı.

Ekiplerce, 550'si Afganistan, 357'si Suriye, 173'ü Pakistan ve 272'si diğer ülkelerden olmak üzere 1352 düzensiz göçmen yakalandı.

Öte yandan, 1-14 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 10 bin 568 oldu.

Göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürüyor.

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Son dakika: İstanbul'da Mayıs ayında 10 bin 568 düzensiz göçmen yakalandı
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