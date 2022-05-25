Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Polisi görünce uyuşturucuyu pencereden attı
Giriş Tarihi: 25.5.2022 07:07

Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Polisi görünce uyuşturucuyu pencereden attı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Polisi görünce uyuşturucuyu pencereden attı

Son dakika haberi: İstanbul'da sabah saatlerinde 29 adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyon yapılan bir adreste polisi fark eden şüpheli satışa hazır haldeki uyuşturucuyu pencereden atarken aynı adreste 2 tane de tabanca ele geçirildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takinin ardindam sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyona özel harekat timleri de destek verdi.

26 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASINA YÖNELİK OPERASYON

26 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda adreslere baskın yapan polis ekipleri uzun süre arama yaptı. Yapılan aramalar sonrasında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

ADRESTE UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonu kapsamında Gaziosmanpaşa'da bulunan 3 katlı binanın 1'inci katındaki daireye baskın yapıldı. Polisin geldiğini fark eden şüpheli, satışa hazır haldeki uyuşturucu dolu poşeti pencereden aşağıya attı.



Atılan uyuşturucu polis tarafından bulundu. Adreste yapılan aramada 2 tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan arama sonrasında ele geçirilen malzemeler ve gozaltina alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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Son dakika: İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Polisi görünce uyuşturucuyu pencereden attı
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