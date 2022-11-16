Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki patlamın sembol ismi olmuştu! Almeda'dan iyi haber
Giriş Tarihi: 16.11.2022 14:34 Son Güncelleme: 16.11.2022 14:40

SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki patlamın sembol ismi olmuştu! Almeda'dan iyi haber

Son dakika haberi... Beyoğlu'nda 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamada parçalanan bebek arabasının sahibi 3 yaşındaki Almeda Sinan ve annesi Dilay Sinan yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Almeda Sinan ve annesi Dilay Sinan taburcu oldu.

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
SON DAKİKA | İstiklal Caddesi’ndeki patlamın sembol ismi olmuştu! Almeda’dan iyi haber

Beyoğlu'ndaki bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi de yaralanmıştı. 3 yaşındaki Almeda Sinan, anne Dilay Sinan ve baba Taner Sinan da patlama anında oradaydı. Patlamanın şiddetiyle bebek arabası fırlarken, baba Taner Sinan, bebeği kucağına alarak eşiyle birlikte olay yerinden uzaklaşmaya çalışmıştı.

Anne, baba ve 3 yaşındaki çocuk hafif şekilde yaralanırken, bebek arabası da paramparça olmuştu. Yaralı bebek ve anne Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, baba da bir kulağındaki duyma melekesini kaybetmişti.



Anne Almeda ve annesi taburcu oldu
Ardından Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Almeda ve annesi Dilay Sinan'ın tedavileri tamamlanarak hastaneden taburcu edildi.

Eşi Taner Sinan tarafından tekerlekli sandalyeyle taşınan anne Dilay Sinan aracına bindi. Almeda Sinan, Dilay Sinan ve Taner Sinan daha sonra hastaneden ayrıldı.

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SON DAKİKA | İstiklal Caddesi'ndeki patlamın sembol ismi olmuştu! Almeda'dan iyi haber
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