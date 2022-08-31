Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: AYDIN KUŞADASI DEPREM! Depremler İzmir'de de hissedildi: Kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler
Giriş Tarihi: 31.8.2022 13:56 Son Güncelleme: 31.8.2022 13:57

SON DAKİKA: AYDIN KUŞADASI DEPREM! Depremler İzmir'de de hissedildi: Kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler

Son Dakika Aydın Kuşadası deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi kontrol ediliyor. Ege Denizi, Kuşadası merkezli olduğu düşünülen bir deprem meydana geldi. Aydın, İzmir ve çevre illerde hissedilen depremde kısa süreli bir panik yaşandı. Yaşanan paniğin ardından “deprem mi oldu, kaç şiddetinde deprem oldu” soruları yanıt arıyor. İşte 31 Ağustos AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile İzmir – Aydın deprem hakkında bilgiler…

SON DAKİKA: AYDIN KUŞADASI DEPREM! Depremler İzmir’de de hissedildi: Kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Ege Denizi Kuşadası merkezli depremin şiddeti sorgulanıyor. Sarsıntılar ardından Aydın, İzmir ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Peki, Aydın'da İzmir'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

SON DAKİKA: AYDIN KUŞADASI DEPREM!

İzmir ve Aydın ilinden gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi.

Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı. Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.

Saat 12.56'da gerçekleşen depremin merkez üssü Ege Denizi Kuşadası - Aydın olarak belirlendi.

Saat 13.10'da 5.1 büyüklüğünde Kuşadası merkezli bir deprem daha gerçekleşti.

Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son depremler listesini Kandilli Rasathanesi ve AFAD üzerinden anlık olarak takip edebilmek mümkün. Her iki kurumun da resmi sayfası üzerinden depremin merkez üssü, şiddeti ve saati gibi bilgileri edinebilirsiniz.

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SON DAKİKA: AYDIN KUŞADASI DEPREM! Depremler İzmir'de de hissedildi: Kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler
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