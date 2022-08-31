SON DAKİKA: AYDIN KUŞADASI DEPREM! Depremler İzmir’de de hissedildi: Kaç şiddetinde, nerede deprem oldu? Kandilli ve AFAD son depremler

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Ege Denizi Kuşadası merkezli depremin şiddeti sorgulanıyor. Sarsıntılar ardından Aydın, İzmir ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Peki, Aydın'da İzmir'de deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…