SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.
Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken depremin ardından ilk belirlemere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 22, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-22
Saat:19:06:58 TSİ
Enlem:37.938 N
Boylam:36.304 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/Xu7cKYJzti@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA
AFAD Başkanı Yunus Sezer, kentte hissedilen depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimiz Göksun ilçesinde saat 19:06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." ifadelerine yer verdi.