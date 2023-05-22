SON DAKİKA | Kahramanmaraş’ta 4,7 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldiğini bildirdi. Merkez üssü Göksun ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

Sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşirken depremin ardından ilk belirlemere göre olumsuz bir duruma rastlanmadı.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN AÇIKLAMA

AFAD Başkanı Yunus Sezer, kentte hissedilen depreme ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kahramanmaraş ilimiz Göksun ilçesinde saat 19:06'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." ifadelerine yer verdi.