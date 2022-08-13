Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
Giriş Tarihi: 13.8.2022 08:02 Son Güncelleme: 13.8.2022 08:05

SON DAKİKA Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.50'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, bölge halkında tedirginliğe neden olurken "12 Ağustos 2022 Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? sorularının sorulmasına neden oldu. Vatandaşlar Kahramanmaraş depremi hakkında araştırmalar yapıyor. İşte AFAD son depremler listesi

SON DAKİKA Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremini duyurdu! Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.50 sularında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.07 kilometrelik deprem, bölge halkını endişe etti. Kahramanmaraş depremi ile sabah vatandaşlar uyandı. İşte son dakika son depremler listesi

AFAD SON DAKİKA KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ta saat 06:50'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detaylar şu şekilde:

Enlem 37.4641 (K)

Boylam 36.9230 (D)

Derinlik 5.07 (KM)

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

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SON DAKİKA Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi
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