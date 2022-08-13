SON DAKİKA Kahramanmaraş deprem ile sallandı! Çevre illerde de hissedildi! İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika depremini duyurdu! Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde saat 06.50 sularında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.07 kilometrelik deprem, bölge halkını endişe etti. Kahramanmaraş depremi ile sabah vatandaşlar uyandı. İşte son dakika son depremler listesi