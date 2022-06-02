Son dakika: Kars’ta göçük faciası: Anne ve 2 oğlu öldü!

Son dakika haberi: Acı olay merkeze bağlı Verimli köyünde meydana geldi. Şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle sabah saatlerinde bir evde göçük meydana geldi. Uykuda olan anne ve çocukları göçük altında kaldı. Durumu fark eden köylüler olay yerine gelerek göçük altında kalan anne Songül Budak (36) ile çocuklar Sibel Budak (12), Bedirhan Budak (10), ve Boran Budak'ı (8), kurtarmak için çalışma yaptı.