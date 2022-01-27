Son dakika: Kaybolan karısını değil, papağanını istedi! "Paşa'yı geri getir"

PAPAĞAN 'BABACIK' BİLE DEMİYOR ARTIK

Karısı Hatice'yi artık gözden çıkardığını anlatan Selahattin Yıldız, "Hatice benim için kıymetli değil" dedi. Canlı yayına telefonla bağlanan Hatice Yıldız ise, "Murat Güneri ile birlikte yaşıyorum. Bir ilişkim var. Evden giderken kuşları da aldım. Selahattin'den bir an önce boşanmak istiyorum. Kendini bir kuş için orada rezil ediyorsun. Papağanı da vermiyorum.