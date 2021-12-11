Son dakika: Kayseri’de dehşet! Eşini ve üvey çocuğunu katletti

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Apartmanında meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, eşini ve 2 yaşındaki üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde bulunan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.