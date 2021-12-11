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Giriş Tarihi: 11.12.2021 15:16 Son Güncelleme: 11.12.2021 15:31

Son dakika: Kayseri'de dehşet! Eşini ve üvey çocuğunu katletti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Son dakika: Kayseri’de dehşet! Eşini ve üvey çocuğunu katletti

Son dakika haberi: Kayseri'de korkunç bir olay yaşandı. Kocasinan ilçesinde bir kişi eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar teşebbüsünde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Osmangazi Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Yılmaz Apartmanında meydana gelen olayda, bunalıma girdiği iddia edilen 1 kişi, eşini ve 2 yaşındaki üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde bulunan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika: Kayseri'de dehşet! Eşini ve üvey çocuğunu katletti
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