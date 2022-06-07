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Giriş Tarihi: 7.6.2022 21:30 Son Güncelleme: 7.6.2022 21:43

Son dakika: Kayseri'de operasyon! Aranan şahıs öyle bir yerden çıktı ki

İHA
Son dakika: Kayseri’de operasyon! Aranan şahıs öyle bir yerden çıktı ki

İSon dakika haberi: Kayseri’de 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bazanın altında saklanırken yakalandı. O anlar saniye saniye polis kamerası tarafından kaydedildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, 3 ayrı binanın eklentileri içinde 'muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' ve 'birden faza kişi tarafından birlikte yağma' suçlarından toplam 4 ayrı suçtan aranan ve 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K.'yı yakalamak için Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Eve giren ekipler, şahsı bazanın altında saklanırken kıskıvrak yakaladı.

Aranan şahıs bazanın altından çıktı... O anlar kamerada | Video

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., cezaevine teslim edildi.

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Son dakika: Kayseri'de operasyon! Aranan şahıs öyle bir yerden çıktı ki
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