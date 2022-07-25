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Giriş Tarihi: 25.7.2022 03:43

Son dakika: Kırıkkale’de içtikleri sudan etkilenen 6’sı çocuk 14 kişi zehirlendi

Kırıkkale'de korkunç bir olay yaşandı. Karakeçili ilçesinde, içtikleri sudan zehirlenen aynı aileden 6’sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı.

DHA
Son dakika: Kırıkkale’de içtikleri sudan etkilenen 6’sı çocuk 14 kişi zehirlendi

Karakeçili ilçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan aynı aileden Mustafa (63), Ayşe (35), Aleyna (13), Adile (12), Saliha (18), Elif (8), Mehmet (33), Salih (23), Meryem (25), Emine (18), Fevziye (14) Şemse (17), Yusuf (21) ve Sera Aldeniz (16) şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetiyle Yüksek İhtisas, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karakeçili ilçe Devlet hastanelerine başvurdu. Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine başvuran 7 kişi daha sonra il merkezindeki hastanelere sevk edildi. İlk belirlemelere göre içtikleri sudan zehirlendikleri düşünülen 6'sı çocuk 14 kişi tedavi altına alındı. Zehirlenme vakasıyla ilgili inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Kırıkkale’de içtikleri sudan etkilenen 6’sı çocuk 14 kişi zehirlendi
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