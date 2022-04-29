SON DAKİKA | Kırşehir’de facia! 1 çocuk öldü 6 kişi dumandan etkilendi

Yangında dumandan etkilenen ve yaralanan anne Selime ve dede Hacı (74) Kablan ile çocuklar Gökhan Efe (8), Aylin Su (5), İbrahim (4) ve 4 aylık Hacı Mehmet Kablan, itfaiye ekiplerince evin yan penceresinin korkulukları kırılarak çıkarıldı.