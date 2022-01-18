Son dakika: Kömürcü kendini yakmıştı! Son sözleri ortaya çıktı: Ölürsem Marmaris Belediyesi benim katilim olacak

Son dakika haberleri... Marmaris'te 12 yıldır kömür satışı yapan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, Beldibi Mahallesinde, bir boş arazide 2 yıldır kömür çuvallarını depoluyordu. Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 4 gün önce Süleyman Ekici'nin depo olarak kullandığı yerin belediyeye ait olduğu bildirdi. Kömür çuvallarını alması konusunda uyarıda bulundu. Ekici, bunun üzerine belediyeyle anlaşmak için girişimlerde bulundu, bir sonuca ulaşamadı.

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KENDİNİ YAKTI

Zabıtanın bir kez daha uyarması üzerine tartışma yaşandı. Ekici dayanamayarak üzerine benzin döktü. Çakmakla kendiniz ateşe veren Ekici, kısa sürede alev topuna döndü. Çevredekiler, Ekici'nin üzerindeki ateşi söndürdü. Her yeri yanan Ekici, ayakta durmakta zorlanırken derdini anlatmaya çalıştı.