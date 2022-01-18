Son dakika: Kömürcü kendini yakmıştı! Son sözleri ortaya çıktı: Ölürsem Marmaris Belediyesi benim katilim olacak

Son dakika haberleri... Marmaris'te 12 yıldır kömür satışı yapan 63 yaşındaki Süleyman Ekici, Beldibi Mahallesinde, bir boş arazide 2 yıldır kömür çuvallarını depoluyordu. Marmaris Belediyesi zabıta ekipleri, 4 gün önce Süleyman Ekici'nin depo olarak kullandığı yerin belediyeye ait olduğu bildirdi. Kömür çuvallarını alması konusunda uyarıda bulundu. Ekici, bunun üzerine belediyeyle anlaşmak için girişimlerde bulundu, bir sonuca ulaşamadı.
Son Dakika: Marmaris'te kendini yakan kömürcünün son sözleri ortaya çıktı: "Ben ölürsem..." | Video
KENDİNİ YAKTI
Zabıtanın bir kez daha uyarması üzerine tartışma yaşandı. Ekici dayanamayarak üzerine benzin döktü. Çakmakla kendiniz ateşe veren Ekici, kısa sürede alev topuna döndü. Çevredekiler, Ekici'nin üzerindeki ateşi söndürdü. Her yeri yanan Ekici, ayakta durmakta zorlanırken derdini anlatmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan Ekici, Marmaris Devlet Hastanesine getirildi.
Vücuduna ağır derecede yanık olan Ekici, ilk müdahalenin ardından Fethiye Özel Lokman Hekim Hastanesi'ne sevk edildi. Ekici, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmayı sürüyor.
EĞER ÖLÜRSEM KATİLİM MARMARİS BELEDİYESİDİR
SABAH Marmaris'te kedini yakarak hayatını kaybeden kömürcü Süleyman Ekici'nin, olay anındaki görüntülerine ulaştı. Görüntülerde Ekici, "Ben ölürsem Marmaris Belediyesi benim katilim olacak. Bunu böyle bilin. Kaç sefer aradım, durumu izah ettim, konuştum. Borcum var, derdim var. Mehmet Oktay'a Osman Gürün'e oy verdik, bu mu mükafatı" dedi.
TOPRAĞA VERİLDİ!
Süleyman Ekici, gözyaşları arasında toprağa verildi.