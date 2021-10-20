Son dakika: Konya’da 7 kişiyi silahla öldürmüştü! Mehmet Altun için 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRMÜŞ

Katil zanlısının daha önce psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle hastanede ilaç tedavisi gördüğü eşine, başına silah dayalı olan fotoğraflarını da attığı öğrenilmişti. Ayrıca katil zanlısının uzun süredir işsiz olduğu belirtilmişti.

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ABLASI 20 GÜN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Öte yandan katil zanlısının daha önceki kavgada tutuklanan Ayşe Keleş'in 20 gün önce cezaevinden çıktığı, eniştesi Lütfi Keleş'in bu kavga nedeniyle tutukluluğunun devam ettiği belirlenmişti.