SON DAKİKA: ’Köpeğime toz geliyor’ diyerek tekme tokat dövdü! Dehşeti yaşayan temizlik işçisi konuştu...

Olayı anlatan 34 yaşındaki Aydın Çoşkun "Her zamanki gibi çalışıyordum. Vatandaşın biri geldi süpürdüğüm çöpe vurdu. Vurduğu an da ben geri çekildim. Çekildiğim anda bana dedi ki benin köpeğime toz geliyor, çöpler de üzerime geliyor dikkat et dedi. Sonra küfür etmeye başladı, ardından saldırdı. Ben yine sakinliğimi korudum" dedi.