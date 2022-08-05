SON DAKİKA: ’Köpeğime toz geliyor’ diyerek tekme tokat dövdü! Dehşeti yaşayan temizlik işçisi konuştu...





"Köpeğime toz geliyor diye bana saldırdı" diyen Çoşkun, "O kişi zaten kızgın bir hali vardı. Bir tek sen değil. Bütün herkes böyle diyerek bütün belediye personeline hedef alarak kelimeler etti. Sen hep aynısını yapıyorsunuz bana hareket etti. Biraz önce polis karakolundan aradılar. Karakola gidip kendisinden şikayetçi olacağım" dedi.