Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2022/1 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 20.7.2022 10:28 Son Güncelleme: 20.7.2022 10:28

SON DAKİKA: KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2022/1 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

ÖSYM son dakika duyurusu ile KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları açıklandı! Bazı kamu kurum ve kuruşlarının kadro ve pozisyonları için gerçekleşen tercihler belli oldu. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden KPSS 2022/1 tercih sonuçları sorgulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 30 Haziran-7 Temmuz arası alınan tercihlerde son adıma gelindi. İşte, ÖSYM AİS ile KPSS 2022/1 tercih sonuçları öğrenme ekranı!

SON DAKİKA: KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2022/1 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları sorgulama işlemleri sonuc.osym.gov.tr üzerinden başladı. "KPSS 2022/1 tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir" sorusu yanıt arıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının pozisyonlarına yerleştirilmek üzere alınan aday tercihleri sonuçlandı. İşte, ÖSYM AİS giriş ile KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları öğrenme…

KPSS 2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM başkanlığının Twitter hesabından paylaşılan duyuruda;

"KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" denildi.

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2022/1 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

30 Haziran – 07 Temmuz 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Temmuz 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

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SON DAKİKA: KPSS 2022/1 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS ile 2022/1 KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
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