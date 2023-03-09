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Giriş Tarihi: 9.3.2023 22:55 Son Güncelleme: 9.3.2023 23:24

Son dakika: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü

Son dakika haberi...Adıyaman'ın Sincik İlçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedilirken Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde bir kısmı yıkılan bina çöktü.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Son dakika: Malatya’da ağır hasarlı bina çöktü

Alınan bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'da, 21.55'de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından bir bina çöktü.

Fuzuli Caddesi girişindeki binanın yıkılması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi.

6 katlı binanın bir bölümünün Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldığı, kalan kısmının ise son depremde çöktüğü öğrenildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede enkazda kimsenin olmadığını tespit etti.

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Son dakika: Malatya'da ağır hasarlı bina çöktü
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