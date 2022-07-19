SON DAKİKA: Malatya’da deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre ise Malatya Arguvan merkezli depremin şiddeti 3.6 olarak belirlendi. Sarsıntılar ardından Malatya ve çevre illerde kısa süreli panik yaşandı. Kandilli ve AFAD tarafından yayımlanan ve anlık olarak düzenlenen listede Türkiye'de güncel depremler kamuoyu ile paylaşılıyor. Son dakika deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Malatya deprem detayları…
SON DAKİKA: MALATYA DEPREM!
Gelen son dakika haberine göre çevre halkı korkutan bir deprem meydana geldi. Kandilli ve AFAD depremin büyüklüğünü 3.6 olarak açıklarken, derinliği 7.00 kilometre olarak ölçüldü. Depremin hemen ardından küçük çaplı artçı sarsıntıların meydana geleceği öngörülüyor.
Saat 09.52'de gerçekleşen depremin merkez üssü Malatya Arguvan olarak belirlendi.
Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi gelmedi.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ