Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 13.3.2023 05:58 Son Güncelleme: 13.3.2023 05:59

Son dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi

DHA
Son dakika: Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

AFAD'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.

AFAD: MALATYA'DA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ BİR DEPREM MEYDANA GELDİ

Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.13'te 4.5 büyüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4.7'lik depremin ardından yaşanan 4.5 büyüğünde ikinci deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Son dakika: Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem
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