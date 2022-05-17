Son dakika: Mersin’de saplantılı aşık dehşeti: Ya benim olacaksın ya da...



Korkmaz'ın Sökmen'i hal içerisinde çalıştığı sırada gelip tehdit ettiği ve ısrarlı takip ettiği için uzaklaştırma cezası aldığı, cezasının 19 Nisan 2022 tarihinde sona erdiği öğrenildi. Halil Korkmaz'ın daha önceden Sinem Sökmen'e evlenme teklif ettiği, daha sonra kendisinden ayrılmak istemesi üzerine, "ya benim olacaksın ya da başkasına yar etmem ben ölümü göze aldım" şeklinde tehditte bulunduğu ve kendisiyle çektirdiği fotoğrafları yakınlarına göstermekle tehdit ettiği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.