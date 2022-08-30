Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 kente sarı alarm! Kuvvetli geliyor

Son dakika... Meteoroloji'den peş peşe kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.
SAĞANAK GELİYOR!
Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.
ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU, FIRTINA...
Açıklamada "Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.
Yağışlar yarın günü yurdun batı kesiminin geneline yayılacak. Perşembe günü ise Marmara ve Batı Karadeniz'in bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
30 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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