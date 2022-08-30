Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 kente sarı alarm! Kuvvetli geliyor

30 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.