Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 9 kente sarı alarm! Kuvvetli geliyor
Giriş Tarihi: 30.8.2022 12:58 Son Güncelleme: 30.8.2022 13:01

Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 9 kente sarı alarm! Kuvvetli geliyor

Son dakika Meteoroloji hava durumu haberi... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için İstanbul dahil 9 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kuvvetli sağanak yağış yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak. Meteoroloji vatandaşlardan Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi. İşte son dakika detayları...

Son dakika: Meteoroloji’den İstanbul dahil 9 kente sarı alarm! Kuvvetli geliyor

Son dakika... Meteoroloji'den peş peşe kuvvetli sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

SAĞANAK GELİYOR!

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

ANİ SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU, FIRTINA...

Açıklamada "Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Yağışlar yarın günü yurdun batı kesiminin geneline yayılacak. Perşembe günü ise Marmara ve Batı Karadeniz'in bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

30 AĞUSTOS SALI HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri, Çanakkale'nin doğu ilçelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

31 AĞUSTOS ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesi iç kısımlarında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Sinop, Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Düzce ve Karabük'te de havanın gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

1 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURUMU

Marmara ve Doğu Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Öte yandan Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Muğla'da da sağanak yağış beklenmekte.

2 EYLÜL CUMA GÜNÜ HAVA DURUMU

Marmara ve Karadeniz bölgesinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bekleniyor. Öte yandan Çanakkale'de de sağanak yağış bekleniyor.

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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul dahil 9 kente sarı alarm! Kuvvetli geliyor
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