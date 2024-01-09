Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 9.1.2024 11:26

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK’lı terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 3 PKK'lı terörist etkisiz
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