Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Muğla’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! - 4 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 4.9.2022 21:22 Son Güncelleme: 4.9.2022 21:22

Son Dakika Muğla’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! - 4 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Aktif fay hatlarının uzanış yönünde bulunan ülkemizde son dakika depremleri meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Muğla’nın Ula ilçesinde 3.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntılar çevre illerimizde de hissedildi. Son dakika depreminin ardından merkez üssüne yakın bölgede bulunanlar panik yaşadı. İşte son dakika deprem haberinin detayları…

Son Dakika Muğla’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! - 4 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Muğla'nın Ula ilçesinde saat 20:47'de 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! MUĞLA'DA 3.9 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Muğla depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ


AFAD VERİLERİ


DEPREMİN KONUMU


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Son Dakika Muğla’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! - 4 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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