Son Dakika Muğla’da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi! - 4 Eylül AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Muğla'nın Ula ilçesinde saat 20:47'de 3.9 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde bulunan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA! MUĞLA'DA 3.9 ŞİDDETİNDE KORKUTAN DEPREM!

Son dakika Muğla depremine ilişkin tüm detaylar şöyle;