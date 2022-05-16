Son dakika: Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Sanık Cemal Metin Avcı yeni delil sundu! Mahkeme kabul etmedi

Adli Tıp Raporu'nda Pınar'ın canlıyken yakıldığı sabitlenmiş ancak tüm dokuları yandığı için ölüm zamanı tam olarak belirlenememişti. Son gelen Adli Tıp Raporu okundu. Yangına ne kadar maruz kaldığı ve ne kadar süre hayatta olduğu belirlenemedi.

WHATSAP YAZIŞMALARINI SUNDU: BİRİNİN GÖRÜNTÜLERİ VARMIŞ PINAR'DA

Yeni delil sunacağını belirten katil zanlısı Avcı, 20 Temmuz gecesi Pınar Gültekin'in arandığı esnada, jandarma komutanı Enis ile tanık Kamil Makar arasındaki WhatsApp konuşmalarını okudu ve mahkemeye sundu. Sanık Avcı, yazışmalarda, Makar'ın jandarma komutanına "Uzun bir süre önce bana akıl danıştı. Birinin görüntüleri varmış Pınar'da, Muğla bir işletmecinin olduğu. Para isteyeceğini konusunda danıştığını söyledi aklınca" yer aldığını ifade etti.

Katil zanlısı Avcı'nın Ali Abdullah Erinan, "Avcı yeni delil sunmuştur. Belgelerin özüne baktığımızda Pınar henüz kayıpken, bulunmamışken bu konuşmalar geçmiş. Müvekkilim suçunu daha sonra itiraf etmiştir. Mahkemenin bu tanık dinlenebilir. Elindeki görüntüleri teslim edilmesi suretiyle" dedi.

Dosyadaki 3 adli tıp raporunun çelişkili olduğunu ifade eden Erinan, "Boyun kırığından ölmüş olabilir diyor. Hayattayken yangına maruz kaldı. Ancak ölüm zamanı net belli değil diyor" diye konuştu.