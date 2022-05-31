Son dakika: Sezer Öztürk tutuklanmıştı: Hapis cezasının gerekçesi açıklandı!

Yolu açması için birkaç kez ricada bulunan Öztürk'e, maktulün kaba bir şekilde cevap verdiği ve hakaret edip yumruk attığı aktarılan kararda, tarafların kavga ettiği anlatıldı. Kararda, Öztürk ile sanık Ömer Genç'in sonrasında maktul ve mağdurların evine gittikleri belirtilerek Öztürk'ün aracının önüne çıkan maktulü elindeki silahla kovaladığı kaydedildi. Maktul kaçarken Öztürk'ün silahla ateş ettiği ifade edilen kararda, olayın meşru müdafaa olması için yasal şartların oluşmadığı ancak iki sanığın haksız tahrik hükümlerinden alt sınırdan uzaklaşarak yararlandırılmaları gerektiği vurgulandı.