SON DAKİKA: Sıcak hava dalgası geliyor! Valilik’ten kritik 4 gün uyarısı: Dikkatli olun...

Temmuz ayının son haftası itibarıyla sıcaklıklar hissedilir derecede artmaya başladı. Sıcak hava dalgasının daha da etkili olması ve bazı illerde mevsim normallerinin de üzerinde seyretmesi bekleniyor. O iller arasında yer alan Antalya için uyarı geldi. Antalya Valiliği, 4 güne dikkat çekti, vatandaşları uyardı.