Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın çıkmıştı! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama
Giriş Tarihi: 21.12.2022 09:29 Son Güncelleme: 21.12.2022 09:40

SON DAKİKA | Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın çıkmıştı! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü: Saat 06:45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkör ile soğutma amacıyla 'Beata' gemisine müdahaleye başlandı. İçinde personel bulunmayan gemi yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaşmış olup gemi ilgilileri ile gün içinde kurtarma planı detayları netleştirilecektir.

AA
SON DAKİKA | Sinop’ta kuru yük gemisinde yangın çıkmıştı! Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden flaş açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sinop açıklarında yangın çıkan kuru yük gemisinin bir mürettebatını arama kurtarma faaliyetinin devam ettiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, saat 06.45 itibarıyla söndürme donanımına sahip römorkörle soğutma amacıyla Beata gemisine müdahaleye başlandığı belirtildi.

İçinde personel bulunmayan geminin yaklaşık 15 mil sürüklenerek Gerze açıklarına ulaştığı, gemi ilgilileriyle gün içinde kurtarma planı detayları netleştirileceğini kaydedilen açıklamada, "Gemi dışında herhangi bir yangın emaresi görülmemekle birlikte kayıp olan bir gemi mürettebatı için arama kurtarma faaliyeti devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

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SON DAKİKA | Sinop'ta kuru yük gemisinde yangın çıkmıştı! Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden flaş açıklama
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