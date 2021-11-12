Şırınga çikolata davasında flaş! Kimse sorumluluk kabul etmedi

Olay sonrası ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Köksal ailesinin avukatlarının yanı sıra Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Fatma Şahin, Koray Hozantaş ve sanık avukatları katıldı.

"BAKANLIK BENİ HİJYEN KONTROLÜ İLE GÖREVLENDİRDİ"

Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Koray Hozantaş kantinde denetim yapmaya gittiğinde böyle bir ürünle karşılaşmadığını belirterek, "Ben o kantine hayatımda ilk kez yani olaydan 12 gün önce gittim. Ben gördüğüm üründen sorumluyum, o kantinde bir hafta önce ya da bir hafta sonra ne satıldığını bilemem. Bakanlık beni hijyen kontrolü yapmam için oraya gönderdi. Kantine gittiğimde böyle bir ürünle karşılaşmama rağmen ben de sorumlu tutuluyorum. Belki de o ürün benim denetim yaptığım saatte tükenmiş de olabilir" İfadelerini kullandı.

Mert'in ölümüne sebep olan şırınga şeklindeki çikolata kapağının üretici firma avukatı ise bu ürünün zaten piyasada olduğunu ve müvekkilinin de bu ürünü kendi markasıyla satışa sunduğunu söyledi.

"PROBLEM ÜRÜNÜN AMBALAJINDA"

Okul Müdürü Abdulkadir Pehlivan'ın avukatı da müvekkilinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini söyleyerek, asıl sorunun bu ürünün piyasaya sürülmesi olduğunu ve üründe bir problem olmadığının problemin ürünün ambalajında olduğunu belirtti.

"NÖBETÇİ ÖĞRETMEN BİLE YOKTU"

Köksal ailesinin avukatı Elçin Özge Şimşek ise Mert'in ölümüne benzer bir olayın Diyarbakır'da da meydana geldiğini beyan ederek, "Sorun bu ürünün okul kantininde satılması da değil. Gerekli denetimler yapılmadığı için Mert hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı saatte o katta bir nöbetçi öğretmen bile yoktu. Ayrıca bu ürünün başka bir firma tarafından satılması da onu sağlıklı yapmaz. Bu olaydaki tüm sorumluların dava dosyasına dahil edilmesi gerekir" sözlerini kaydetti.



Dosyadaki eksiklerin giderilmesi yönünde karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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