Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Tunceli Pülümür’de 4.2 şiddetinde deprem!
Giriş Tarihi: 1.1.2024 16:36 Son Güncelleme: 1.1.2024 17:05

SON DAKİKA: Tunceli Pülümür’de 4.2 şiddetinde deprem!

Son dakika: AFAD, Tunceli Pülümür’de 4.2 şiddetinde deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA: Tunceli Pülümür’de 4.2 şiddetinde deprem!

Son dakika: Tunceli'nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Tunceli'nin Pülümür ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 16.28'de oldu. Yerin 8,7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

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SON DAKİKA: Tunceli Pülümür’de 4.2 şiddetinde deprem!
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