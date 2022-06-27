Son dakika: Üniversiteli Elif Sinan’ın şüpheli ölümü sonrası harekete geçilmişti!! Beklenen karar çıktı





Ben böyle bir şey yapmadım. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi. Taraf avukatlarının savunmasının ardından tutuklu sanık Akan'ın tutukluluk kararının devamına karar veren mahkeme heyeti, 5 Temmuz'da keşif kararı aldı.