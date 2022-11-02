Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ünlü sanatçının yeğenleri isyan etti! Teyzemizi sanatçı ruhundan yararlanıp dolandırdılar
Giriş Tarihi: 2.11.2022 06:52 Son Güncelleme: 2.11.2022 07:06

Son dakika: Ünlü sanatçının yeğenleri isyan etti! Teyzemizi sanatçı ruhundan yararlanıp dolandırdılar

Son dakika haberi: 1 milyon dolarını kaptıran 85 yaşındaki sanatçı Bilge Ersel’in iki kız yeğeni, vasi tayin edilmesini istiyor: Bir tane evi kaldı. Üçüncü kişiler onu da sattırmaya çalışıyor.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Son dakika: Ünlü sanatçının yeğenleri isyan etti! Teyzemizi sanatçı ruhundan yararlanıp dolandırdılar

Ünlü sanatçı Bilge Ersel'in 1 milyon dolar dolandırılmasıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ersel'in ablası Kadriye Gülşen'in iki kızı İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne teyzelerine vasi atanmasına ilişkin sunduğu dilekçelerinde teyzelerinin nasıl dolandırıldığını dile getirdi.



İki kız yeğen, "Gördüğümüz üzere teyzemiz sanatçı bir ruha sahip olması, çevresindeki insanlara hemen güvenebilecek fıtratta olması, yalnız yaşaması, ilerleyen yaşı ve benzeri etken ve hususlarla iradesi fesada uğratıldı" ifadeleri kullanıldı.

YOK PAHASINA SATIP DOLANDIRICILARA VERDİ

Bilindiği üzere ailesinden ve İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapan ablasından kalan yüklü gayrimenkullerin yarı hissedarı olan Ersel'in ortağı ablası Kadriye Gülşen'di.



İstanbul Beşiktaş'ta 3, Kadıköy'de 2, Mersin'de 1 adet gayrimenkulün hissedarı olan ünlü sanatçının, yakın zamanda kamulaştırılan bir gayrimenkulü karşılığında yaklaşık 2 milyon liraya daha sahip oldu. Ancak Gürsel, gayrimenkullerini yok pahasına satıp dolandırıcılara teslim etti.

BİR TEK EVİ KALDI ONU DA SATABİLİR

Kadriye Gülşen'in iki kızı, teyzelerinin satış işlemlerinden elde ettiği paraların akıbetinin meçhul olduğunu dile getirerek, teyzelerinin tek bir evinin kaldığı bu evi de 3. Kişilerin telkinleriyle satma hazırlığı içerisinde olduğuna vurgu yaptılar.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Birsel'i dolandıran şüphelilerin tespiti için çalışmalar sürerken, savcılık huzur evinde ikamet eden Birsel'i dolandıran şüpheli ya da şüphelilerin Birsel'in tanıdığı ve her an ulaşabilecek kişiler olma ihtimali üzerinde duruyor.

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Son dakika: Ünlü sanatçının yeğenleri isyan etti! Teyzemizi sanatçı ruhundan yararlanıp dolandırdılar
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