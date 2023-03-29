SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu: 8 ilde eğitime kar engeli

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık ve ulaşım gibi alanlarda olumsuz etkilerinin olabileceği belirtilerek, her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yarın bir gün süre ile tatil edildiği bildirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedilen açıklamada, yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.