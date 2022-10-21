SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın’daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm

Son dakika haberi... Türkiye Amasra'nın Bartın ilçesinde yaşanan ve 41 madencimizin şehit olduğu faciayla sarsılmıştı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre patlamadan öncesi 12 dakikanın ölçüm tablosu değerleri ortaya çıktı. Saat 17.58'de yüzde 1'in altında olan ve yükselmeye başlayan gaz miktarı 17.59'da yüzde 1,06'yı bulunca sistem ilk ikazı veriyor. Prosedüre göre ortamdaki gaz miktarı yüzde 1'in üzerine çıkınca lağım işlemi yapılamıyor.
ELEKTRİKLER KESİLDİ! ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ
Saat 18.05'te gaz oranı yüzde 1,55'e ulaşınca sistem alarma geçti. Otomatik olarak elektrikler kesiliyor. Bununla birlikte çalışanlar sarı ışık ve sesle uyarılıyor. Alarm durumu patlamanın yaşandığı 18.10'a kadar sürdü. Patlama öncesi son veri ise 18.09'da. Kayıtlara göre, o dakikada ortamdaki metan gazı oranı yüzde 1,69 olarak ölçülmüş. Patlamaya neden olan durum araştırılıyor.
DEĞERLER MEVZUATTA ÖNGÖRÜLENİN ALTINDA
Maden İş yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği'nde "Havasında yüzde 2'den çok metan bulunan yerlerde çalışılmaz" hükmü yer alıyor. Kazanın olduğu ana kadar kaydedilen bütün değerler, mevzuatta öngörülen değerlerin altında. Patlamanın yaşandığı galeride dakika dakika metan gazı ölçümü şöyle:
* 17.59'dan önce yüzde 1'in altında.
* 17.59: 1,06
* 18.00: 1,14 * 18.01: 1,22
* 18.02: 1,31 * 18.03: 1,41
* 18.04: 1,45 * 18.05: 1,55
* 18.06: 1,55 * 18.07: 1,59
* 18.08: 1,65 * 18.09: 1,69
* 18.10: Patlama
MEVZUAT NE DİYOR?
Madenlerdeki metan gazı oranı yüzde kaç olunca neler yapılıyor? Mevzuatla belirlenen hükümlerde neler yer alıyor?
- Maden işletme ve güvenliği prosedürüne göre; ortamda bulunan metan ve diğer gazlar yüzde 1'in üzerine çıktığında üretim için lağım yapılmıyor.
- Eğer gaz yüzdesi 1,5 ve üzerine çıkarsa elektrikler güvenlik amacıyla kesilir. Çalışanlara sarı ışıkla ve sesli uyarı yapılır.