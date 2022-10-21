SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın’daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm

ELEKTRİKLER KESİLDİ! ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Saat 18.05'te gaz oranı yüzde 1,55'e ulaşınca sistem alarma geçti. Otomatik olarak elektrikler kesiliyor. Bununla birlikte çalışanlar sarı ışık ve sesle uyarılıyor. Alarm durumu patlamanın yaşandığı 18.10'a kadar sürdü. Patlama öncesi son veri ise 18.09'da. Kayıtlara göre, o dakikada ortamdaki metan gazı oranı yüzde 1,69 olarak ölçülmüş. Patlamaya neden olan durum araştırılıyor.