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Giriş Tarihi: 21.10.2022 09:21 Son Güncelleme: 21.10.2022 09:23

SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın'daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm

Son dakika haberi... Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK madeninde meydana gelen patlama sonrası detaylar ortaya çıkmaya başladı. 41 madencinin şehit olduğu faciada son 12 dakikada neler yaşandığına dair veriler ortaya çıktı. Patlama anına kadar kaydedilen tüm değerler, mevzuatta öngörülen yüzde 2’nin altında ölçüldü. 17.59’da yüzde 1,06 olarak ölçülen metan gazı değeri, son verinin alındığı 18.09’da ise 1,69. İşte Bartın maden ocağı faciasında patlamadan önceki 12 dakikanın detayları...

SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın’daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm

Son dakika haberi... Türkiye Amasra'nın Bartın ilçesinde yaşanan ve 41 madencimizin şehit olduğu faciayla sarsılmıştı. Yeni Şafak'ta yer alan habere göre patlamadan öncesi 12 dakikanın ölçüm tablosu değerleri ortaya çıktı. Saat 17.58'de yüzde 1'in altında olan ve yükselmeye başlayan gaz miktarı 17.59'da yüzde 1,06'yı bulunca sistem ilk ikazı veriyor. Prosedüre göre ortamdaki gaz miktarı yüzde 1'in üzerine çıkınca lağım işlemi yapılamıyor.

ELEKTRİKLER KESİLDİ! ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ
Saat 18.05'te gaz oranı yüzde 1,55'e ulaşınca sistem alarma geçti. Otomatik olarak elektrikler kesiliyor. Bununla birlikte çalışanlar sarı ışık ve sesle uyarılıyor. Alarm durumu patlamanın yaşandığı 18.10'a kadar sürdü. Patlama öncesi son veri ise 18.09'da. Kayıtlara göre, o dakikada ortamdaki metan gazı oranı yüzde 1,69 olarak ölçülmüş. Patlamaya neden olan durum araştırılıyor.

DEĞERLER MEVZUATTA ÖNGÖRÜLENİN ALTINDA
Maden İş yerlerinde İş Sağlığı Güvenliği Yönetmeliği'nde "Havasında yüzde 2'den çok metan bulunan yerlerde çalışılmaz" hükmü yer alıyor. Kazanın olduğu ana kadar kaydedilen bütün değerler, mevzuatta öngörülen değerlerin altında. Patlamanın yaşandığı galeride dakika dakika metan gazı ölçümü şöyle:

* 17.59'dan önce yüzde 1'in altında.
* 17.59: 1,06
* 18.00: 1,14 * 18.01: 1,22
* 18.02: 1,31 * 18.03: 1,41
* 18.04: 1,45 * 18.05: 1,55
* 18.06: 1,55 * 18.07: 1,59
* 18.08: 1,65 * 18.09: 1,69
* 18.10: Patlama

MEVZUAT NE DİYOR?
Madenlerdeki metan gazı oranı yüzde kaç olunca neler yapılıyor? Mevzuatla belirlenen hükümlerde neler yer alıyor?

- Maden işletme ve güvenliği prosedürüne göre; ortamda bulunan metan ve diğer gazlar yüzde 1'in üzerine çıktığında üretim için lağım yapılmıyor.
- Eğer gaz yüzdesi 1,5 ve üzerine çıkarsa elektrikler güvenlik amacıyla kesilir. Çalışanlara sarı ışıkla ve sesli uyarı yapılır.


- Gaz yüzde 2 olunca hem gaz izleme merkezinde, hem yer altında kırmızı ışık yanar. Sesli uyarı yapılır. Çalışma alanları terk edilir.
- Havadaki metan oranı yüzde 5 ile yüzde 15 arasındayken yanma ve patlama tehlikesi oluşur. Metanın patlama/tutuşma sıcaklığı 550-650 derece arasındadır.

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SON DAKİKA | Veriler ortaya çıktı: Bartın'daki maden faciasında son 12 dakika neler yaşandı! Önce ikaz sonra alarm
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