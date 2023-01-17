Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika Yalova depremle sallandı! İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Giriş Tarihi: 17.1.2023 23:01 Son Güncelleme: 17.1.2023 23:02

Son Dakika Yalova depremle sallandı! İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu aktif fay hatlarının yer aldığı ülkemizde son dakika deprem olayları meydana geliyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 3.1 şiddetinde deprem meydana geldi. Merkez üssüne yakın illerimizde de hissedilen depremin ardından son dakika Yalova deprem olayına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. İşte son dakika Yalova depreminin tüm detayları...

Son Dakika Yalova depremle sallandı! İstanbul ve Kocaeli’de de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Yalova Çınarcık açıklarında saat 22:38'de 3.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 7.4 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem merkez üssüne yakın illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.

SON DAKİKA - YALOVA'DA 3.1 ŞİDDETİNDE DEPREM

Son dakika Yalova deprem olayına ilişkin detaylar şöyle;

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ


AFAD VERİLERİ

Aşağıda yer alan linkle AFAD son depremler verilerine erişebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | TIKLAYINIZ

DEPREMİN KONUMU

ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Yalova depremle sallandı! İstanbul ve Kocaeli'de de hissedildi | AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA