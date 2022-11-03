Son dakika: Yanmış araçta iki ceset bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar: İstasyondan bidonla benzin almış!

Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, 1 Kasım sabahı yol kenarında yanmış bir otomobil gördü. Tamamen yanan aracın babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden Mikail Coşkun, ön koltukta 2 kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı.
İhbarla gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı. Tanınmaz cesetlerin Gürsel Coşkun ile hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirildi.
İSTASYONDAN BİDONLA AKARYAKIT ALMIŞ
Bölgede 9 boş kovan bulan ekipler, Gürsel Coşkun ile Ramazan Tezcan'ın cep telefonlarının HTS kayıtlarını inceledi. Coşkun ve Tezcan'ın, en son miras nedeniyle sorun yaşadıkları öne sürülen akrabaları G.C., İ.C. ve B.İ. ile görüştükleri tespit edildi.
Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada, cesetlerin tamamen yandığı, geriye sadece kemik parçalarının kaldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
Jandarma, şüphelilerden birinin olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir istasyondan bidonla akaryakıt aldığını belirledi.