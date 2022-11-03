Son dakika: Yanmış araçta iki ceset bulunmuştu! Korkunç ayrıntılar: İstasyondan bidonla benzin almış!

İSTASYONDAN BİDONLA AKARYAKIT ALMIŞ

Bölgede 9 boş kovan bulan ekipler, Gürsel Coşkun ile Ramazan Tezcan'ın cep telefonlarının HTS kayıtlarını inceledi. Coşkun ve Tezcan'ın, en son miras nedeniyle sorun yaşadıkları öne sürülen akrabaları G.C., İ.C. ve B.İ. ile görüştükleri tespit edildi.