SON DAKİKA...Polat soruşturmasında 27 şirkete kayyum talep edildi

Dilan ve Engin Polat ile yakınlarının hakkında "Resmi belgede sahtecilik, "Suç islemek amacıyla örgüt kurmak", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama" ve "Vergi usul kanununu uygulamama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

SAVCILIK EL KOYMA TALEP ETMİŞ, MAHKEME ŞİRKETLER VE MAL VARLIKLARINA EL KOYMUŞTU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 12 Ekim tarihinde Dilan ve Engin Polat, akrabaları ile 3. Dereceden yakınlarının yetkilisi olduğu 21 şirketle ilgili şüphelilere ait taşınmazlara, kara deniz ve hava ulaşımlarına, banka ve diğer mali kurumlardaki her türlü hesaplarına, gerçek veya tüzel kişiler nezdindeki her türlü hak ve alacaklarına, kıymetli evraklara, ortağı bulunduğu şirketteki ortaklık paylarına, kiralık kasa mevcutlarına, kripto varlık hesaplarına ve diğer tüm varlığı değerlerine el konulmasını talep etti. Talep doğrultusunda sulh ceza hakimliği 21 şirketle ilgili şüphelilere ait tüm malvarlığı değerlerine el konulması kararı verdi. 21 şirket arasında Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Dilan Polat Estetik Sağlık Hizmetleri, Milda Gayrmenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik, Dilan Mücevherat, Milan Polat İnşaat Turizm, Sıla Doğu Güzellik Kozmetik, Rise And Shine Kozmetik,Nez Demir Güzellik Merkezi, Engin Polat şahıs firması ve Engin Polat Alüminyum gibi şirketlerin olduğu öğrenildi.

27 ŞİRKETE KAYYUM TALEBİ

Şirketlere el koyma kararının ardından savcılıktan bir hamle daha geldi. Soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Dilan ve Engin Polat ile yakınlarına yönelik soruşturmada 27 şirket için kayyum atanmasını talep etti.